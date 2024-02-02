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Gazeteci Süleyman Gençel gözaltına alındı

A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, İzmir'de gözaltına alındı.

Medya
  • 02.02.2024 12:40
  • Giriş: 02.02.2024 12:40
  • Güncelleme: 02.02.2024 12:53
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Süleyman Gençel gözaltına alındı

Gazeteci Süleyman Gençel, İzmir’deki evinde gözaltına alındı.

A3 Haber Genel Yayın Yönetmenii Gencel'in gözaltına alınma gerekçesinin eski AKP'li Milletvekili Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezanın Yargıtay tarafından onanması gerekçe gösterildi. 

Gazeteci Serdar Öztürk'ün aktardığına göre Gençel'in bugün (2 Şubat Cuma) hakim karşısına çıkması bekleniyor. 

GENCEL'İ DARP ETTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İzmir merkezli suç örgütünün lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin’de Unidad 28 Hapishanesi’nde gazetecilere verdiği röportajda AKP’li Rektör Hotar’ın, gazeteci Gençel’i darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini öne sürmüş, 7 yıl sonra kullanılan bu ifadelerin ardından Gençel, Kurtulmuş’un ifadelerini itiraf olarak değerlendirdi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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