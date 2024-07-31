Gazeteci Takva, haberi nedeniyle tehdit edildi

Haber Merkezi

Gazeteci Ruşen Takva, Van’da belediyenin Kürtçe trafik uyarılarının üzerine “Türkiye Türktür, Türk kalacak” yazan 16 yaşındaki lise öğrencisinin polis tarafından yönlendirildiğini ortaya çıkardığı haberinin ardından tehdit edildiğini açıkladı.

bianet’in haberine göre, Takva sosyal medyada "polis görünümlü trol hesapların" kendisini tehdit ettiğini söyledi. Tehditlerin hem özel mesaj yoluyla hem haber ve gönderilerinin altına yapılan kamuya açık yorumlarla geldiğini aktardı.

Takva “Ölüm tehdidinden tut da gözaltı tehdidine kadar yüzlerce yorum var. Hakaret ve küfürleri saymıyorum bile. Haberden sonra paylaştığım her gönderinin altında örgütleniyorlar. Artık mesele bu haberi geçmiş durumda. Ne yazarsam hedef gösterip, itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar. Onlar da Her habere ‘yalan bu haber’ yazarak güvenirliği baltalamaya çalışıyorlar” dedi.