Gazeteci Terkoğlu’ndan dikkat çeken iddia: ‘Polis, o mekanda savcıyla karşılaştı’

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemdeki yerini korurken, yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’de yayımladığı özel haberinde, uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen “Kütüphane” adlı mekâna ilişkin dikkat çekici bir iddia dile getirdi.

Terkoğlu, geçmişte bu mekâna yapılan bir polis baskınında kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaşıldığını öne sürdü.

Terkoğlu, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını ifade eden Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarıma Kütüphane mekânını sordum. Geçmişte buraya operasyonlar yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması gerçekleştirildiğini, bazı bulgulara da ulaşıldığını söylediler. Bu tarama sırasında içeri giren polisler kimlik kontrolü yaparken bir kişiyle karşılaşıyor.

Bu kişi kimliğini göstermeyeceğini, kendisinin de aranmayacağını söylüyor. Nedeni sorulduğunda kimliğini çıkararak savcı olduğunu bildiriyor.”

Barış Terkoğlu şu ifadeleri kullandı: