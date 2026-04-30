Gazeteci Tolga Şardan'a 5 ay hapis cezası!

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, kamuoyunda "sansür yasası" olarak nitelendirilen "Dezenformasyon Yasası" kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla beş yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün (30 Nisan) hakim karşısına çıktı.

Şardan’a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”dan beraat, “devletin yargı organlarını alenen aşağılama”dan 5 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında 1 Kasım 2023’te tutuklanan ve beş günlük tutukluluk sonrası Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Şardan'ın duruşması, bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“ÇOK FAZLA KONUŞACAK BİR ŞEY KALMADI"

T24'ün aktardığına göre Şardan duruşmada şöyle dedi:

“Çok da fazla konuşacak bir şey kalmadı. Mesleki olarak gündeme getirdiğim konuyla ilgili o tarihten bu güne yaşanan ortada. Yargı sistemiyle ilgili gelişmeleri tüm ülkecek yazıyoruz. Bu yazdığım da istihbaratın sayın cumhurbaşkanına verdiği bir raporla ilgilidir. Söyleyecek bir şey yok, beraatimi talep ediyorum.”

Şardan’ın avukatları Gökhan Tekşen ve Özlem Tekşen de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan avukat Gökhan Tekşen şöyle konuştu:

“Beşinci duruşmadayız ve siz bu davadaki üçüncü hakimsiniz. MİT, kanun gereğince bilgi veremez. 217/A’nın basın özgürlüğü üzerindeki etkisi RSF’nin basın özgürlüğü endeksine de yansıdı. 301 suçlamasıyla ilgili de hakim Sidar hakkında bir dava açıldığını biliyoruz. Bu dosyanın da mahkeme dosyasına getirilmesini istiyoruz”

Dezenformasyon yasası hakkında konuşan Özlem Tekşen de şöyle dedi:

“Sayın hâkim geçen celse dosyaya sunmuş olduğumuz 217-a maddesi ile ilgili örnek bir karar verildi. Bu suçun oluşması için 4 sıkı şartın gerçekleşmesi gerekir deniyor. Fiilin kay barışını bozmaya yönelik infial oluşması gerekir deniyor. Yine istinaf, bilginin gerçeğe aykırı olduğunu gazeteciden araştırmasının beklenmemesi gerekir diyor. Burada kanun koyucu gazetecilere kullanılmayacağını belirtmişti ama böyle bir durum olmadığını görüyoruz. Özel bir kast olması gerektirdiği bekleniyor ayrıca, böyle dir durum olmadığını da açıkça söyleyebiliriz. Basın özgürlüğünde her ne kadar geriye düşmüş olsak da yargıya güvende de bir o kadar geriye düştüğünü belirtmemiz gerekiyor.”

Savunmaların ardından hâkim duruşmaya 5 dakika karar arası verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan hâkim, Şardan’a 5 ay hapis cezası verdi.

BİR BAŞKA DAVANIN DURUŞMASINA GEÇİLDİ

Şardan’a verilen 5 ay hapis cezasına çarptırdıktan sonra mahkeme, duruşma salonunu terk etmeden, kendisine karşı açılan bir başka davanın duruşmasına geçti.

Şardan’a karşı, Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine “devletin askerî veya güvenlik güçlerine kamuoyunda hakaret etme” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması görülüyor.

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yargıdaki usulsüzlük iddialarını kaleme aldığı yazısı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından 1 Kasım 2023’te sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Dezenformasyon Yasası kapsamında tutuklanmıştı.

T24 yazarı Şardan, evinde yapılan arama sonrası gözaltına alındığında çıkarıldığı savcılıktaki ifadesinde "Sayın Uçar'ın dilekçesinin ardından HSK'ya yine Anadolu’nun değişik köşelerinde görev yapan yargı mensupları tarafından ihbarlar yapılmaktadır. Ve HSK tarafından görevlendirilen müfettişler söz konusu iddialar çerçevesinde aralarında üst düzey yargı mensupları da olmak üzere birçok kişinin bilgi sahibi konumunda ifadelerini almışlardır. Görüleceği üzere devletin en saygın kurumlarından olan MİT Başkanlığı da söz konusu iddialar çerçevesinde bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen talimat sonrasında, adı geçen yargı mensupları üzerinde de detaylı araştırma yapmıştır. Dolayısıyla kulislerden elde ettiğim bilgileri söz konusu yazıda kaleme alırken tarafıma yönelttiğiniz TCK 217/A maddesi hükümlerine aykırı herhangi bir girişimim olmamıştır" diye belirtmişti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya gerekçe olarak, "işlendiği iddia edilen suçun önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedenin ‘kanun gereğince’ var sayıldığı, kaçma şüphesi ile delilleri yok etme, gizleme, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesinin bulunduğunu” öne sürmüştü.

Şardan, gönderildiği Sincan Hapishanesi’ndeki 5 günlük tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti.

Şardan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 16 Şubat’ta bir iddianame hazırlanmış ve dezenformasyon düzenlemesi kapsamında yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin yargı organlarını aşağılama” suçlarını işlediği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemişti.