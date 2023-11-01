Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı!

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, dün yayınlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Şardan'ın evinde arama da yapılıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltı işleminin “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; 31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır.

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan, dünkü yazısında, "MİT, Cumhurbaşkanlığı’na yargıdaki şüpheli kararlar hakkında rapor sundu. MİT raporunda, başta uyuşturucu kaçakçıları olmak üzere suça karışan kişilerin haklarındaki adli süreçlerde lehlerine daha kolay kararların alınabildiği iddia edilen Bakırköy Adliyesi’yle muhatap olabilmek için adreslerini bu adliyenin sorumluluk alanına taşıdıkları yer alıyor. Raporda en çok sorunun yaşandığı ikinci adliye olarak Çağlayan Adliyesi gösteriliyor. Erdoğan’ın MİT yöneticileriyle görüşmesinde hakkında bilgi aldığı İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu için "hayal kırıklığı" yaşadığını söylediği ve o kişiye sinirlendiği iddia ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.