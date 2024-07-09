Gazeteci Tolga Şardan, hakim karşısına çıktı: Duruşma ertelendi

T24 yazarı Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı ile ilgili hakim karşısına çıktı. Şardan, yaptığı haberde kamu yararı olduğunu belirterek beraatini talep etti. Savcılık ise iki suçlama gereğince Şardan’ın cezalandırılmasını istedi. Duruşma, 17 Aralık'a ertelendi

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tolga Şardan, savunmasını yaptı.

Şardan, savunmasında, "Ben Cumhurbaşkanı’nın isteği doğrultusunda MİT Başkanlığı’nın yazıtladığı bilgi notunu yazdım. Bu bir kulis bilgisidir ve gazetecilik doktrinlerine uygundur. Haberimden sonra bir infial oluşmamıştır. İnfiale neden olan benim haberim değil, benim tutuklanmamdır. Haberimde kamu yararı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tolga Şardan, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Şardan’ın avukatları, "sansür yasası" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 217-a ve “yargı organlarını aşağılamak” suçunu düzeyleyen 301. madde bakımından suçun unsurlarının oluşmadığını, “temiz yargı” talebinin hem yargı mensupları hem de gazeteciler açısından meşru olduğunu ifade etti.

SAVCILIK, ŞARDAN'IN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Savcılık Şardan’ın yazısı ile “yargı organlarını aşağıladığını” ve “yanıltıcı bilgiyi yaydığını” savundu ve her iki suçlama gereğince Şardan’ın cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, Tolga Şardan’ın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 17 Aralık tarihine ertelendi.