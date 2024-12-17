Gazeteci Tolga Şardan'ın yargılandığı dava ertelendi

Gazeteci Tolga Şardan'ın 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı dava 22 Mayıs'a ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle beş gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan'ın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Tolga Şardan ve avukatları katıldı.

EK SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLMESİ TALEBİ

Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Barosu temsilcileri izleyici olarak takip etti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Ayrıca Şardan’ın iddia konusu eylemini basın yoluyla işlemesi nedeniyle ek savunma için süre verilmesini talep etti.

Şardan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, “Dava konusu yazıdan sonra MİT Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı hakkımda suç duyurusunda bulunmamıştır. Soruşturma resen başlatılmıştır. Yargılama sürecim boyunca HSK iki kararname yayınlamıştır. Bu kararnamelere bakınca raporla alakalı devletin tasarruflarını gördüm. Atılı suçu kabul etmiyorum” dedi. Savcının talebi üzerine TCK 301 yönünden de ek savunma yapan Şardan, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme, Şardan'ın avukatının dosyaya sunduğu uzman mütalaasını incelemek üzere duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.