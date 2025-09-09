Gazeteci Tolga Şardan polis eşliğinde adliyeye götürüldü: Yurtdışı yasağı konuldu

Elektronik imza sahiplerine ait şifrelerin çalındığını ve elektronik imzayla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığını yazan gazeteci Tolga Şardan, polis eşliğinde Ankara Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından mahkeme, Şardan hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verdi.

Şardan, geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nda (BTK), ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzun 'hacklendiğini', olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığını yazmıştı.

BTK da jet bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanlamış, haberle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Şardan, bugünkü yazısında, söz konusu suç duyurusuyla ilgili savcılığın talimatıyla 'esnek gözaltı uygulaması' olarak bilinen 'mevcutlu' biçimde adliyeye götürüldüğünü aktardı.

Şardan'ın bugün T24'te yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Gazetecilerin, uğradıkları haksızlıklar karşısında meslektaşlarının haberlerini yapmadıkları gün kalmadı neredeyse.

Bu satırların yazarı da cuma akşamı mesai sonrasında saatlerini Ankara Adliyesi’nde geçirdi bir kez daha.

Avukatlar ve T24 Ankara Bürosu’ndaki mesai arkadaşlarımla birlikte geç saatlere kadar adliye koridorunda olmamın sebebi, başlatılan yeni bir adli soruşturmaydı.

Soruşturmanın konusu, Büyüteç’teki son yazısıydı.

Yazıdaki bilgilere karşın BTK, zaten 'yazıyı kaleme alan hakkında suç duyurusunda bulunacağını' henüz aynı günün ilk saatlerinde açıklamıştı.

Elbette söz konusu yaklaşımda bir sorun yok. Kurumun doğal hakkı! Sistemin olağan akışı çerçevesinde adliyeye yapılacak suç duyusu sonrasında önümüzdeki günlerde savcılığın yolunu tutmak zorunluydu.

Fakat savcılık, daha önce yaşanan benzerleri gibi yerel polis birimleri üzerinden telefonla davet etmek yerine, Ankara Emniyeti’ne gönderdikleri talimatla 'esnek gözaltı uygulaması' olarak bilinen 'mevcutlu' biçimde polisçe hazır bulundurulmamı tercih etmişti.

İki yıl öncesinde yaşadığım tecrübeyi hatırlayarak hareket ettim doğal olarak. Mevcutlu almaya gelen sivil polis ekibiyle, T24’ün ofisinin bulunduğu iş merkezinden yine polisin yaptığı kamera kayıtları ve meraklı bakışlar eşliğinde önce sağlık kontrolü için hastaneye, oradan da savcılığa götürüldüm.

Avukatlar gözetiminde savcılık ifadeyi aldı. Avukatlar, görüşlerini tutanağa aktardı. Yeri gelmişken, BTK’nın karşı ve yalanlayıcı açıklamasına karşı bu satırların yazarı olarak Büyüteç’teki bilgilerin doğru olduğu görüşümün arkasında durduğumu belirteyim.

İşlem sonucunda, savcılık dosyayı 'yurt dışına çıkış yasağı' talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemenin savcılık kararına uymasıyla geç saatlerde, 'tutuklamanın bir alt hükmü yurt dışına çıkış yasağı' kısıtlamasına sahip bir gazeteci olarak adliyeden ayrıldım."