Gazeteci Tucker Carlson hakkında gözaltı iddiası: İsrail makamlarından açıklama

İsrail Havalimanları Otoritesi, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Kuruluş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Carlson'ın gözaltına alındığına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, "Haberlerin aksine, Tucker Carlson ve beraberindekiler gözaltına alınmadı, geciktirilmedi veya sorgulanmadı." ifadelerine yer verildi.

Carlson ve ekibine, Ben Gurion Havalimanı'nda, "kibarca birkaç rutin soru sorulduğu" belirtilen açıklamada, bunun birçok yolcuya uygulanan "standart prosedürlere uygun olduğu" ifade edildi.

İsrail Havalimanları Otoritesi, Daily Mail gazetesinin haberinin aksine, herhangi bir gözaltı veya sorgulama işlemi yapılmadığı, "bu tür bir görüşmenin kamuoyu önünde yapılmasını önlemek amacıyla" Carlson ve ekibinin özel bir odaya alındığını iddia etti.

***

NE OLMUŞTU?

Daily Mail gazetesi, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak için gittiği başkent Tel Aviv'de bir süreliğine gözaltına alındığı iddiasına yer vermişti.

Gazetenin haberinde, İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin Tel Aviv'e davet ettiği Carlson'ın, Büyükelçi ile yaptığı röportajın içeriğinin İsrailli yetkililer tarafından sorgulandığı yazılmıştı.

Habere göre Carlson, Ben Gurion Havalimanı'nda pasaportuna el konulduğunu ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtmişti.