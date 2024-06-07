Gazeteci Uğuroğlu, kendisine gelen mesajı okudu: Akşener’in bir sonraki durağı Bahçeli mi?

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, canlı yayında kendisine bir İYİ Parti milletvekilinin attığı mesajı okudu. Uğuroğlu, 2 gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Meral Akşener'in bir sonraki durağının MHP lideri Devlet Bahçeli olabileceğini söyledi.

İYİ Parti'nin bir önceki genel başkanı Meral Akşener'in iki gün önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da görüşmesinin yankıları sürüyor.

Görüşmenin içeriğine dair iki taraf da sessizliğini korurken konuyla ilgili Halk TV'de konuşan gazeteci Orhan Uğuroğlu, yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

İYİ Partili bir milletvekilinin kendisine mesaj attığını söyleyen Uğuroğlu, Meral Akşener'in kısa süre içinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşebileceğini söyledi.

"GÖRÜŞMEDE BAHÇELİ'NİN DE ADI GEÇMİŞ"

Milletvekilinin ismini vermeyen ancak kendisine gelen mesajı mealen aktaran Uğuroğlu, şunları söyledi:

"Görüşmede Bahçeli'nin de adı geçmiş. Ya Erdoğan teşekkür ederek 'Bahçeli'ye de gitseniz iyi olur' demiş ya da Akşener Erdoğan'a 'Sizi ziyaret ettim, Bahçeli'yi de ziyarete giderim' demiş."

Söz konusu bilginin İYİ Parti kulislerinde birkaç gündür yayıldığını dile getiren Uğuroğlu, Koray Aydın'ın paylaşımının da bu söylentilerle ilgili olabileceğini dile getirdi.