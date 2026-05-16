‘Gazeteci Uludağ bir an önce serbest bırakılsın’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, yaklaşık üç aydır Silivri’de tutuklu olan Gazeteci Alican Uludağ’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından TGC'den yapılan açıklamada, "Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması Anayasa’ya aykırıdır. Basın özgürlüğünün hedef alınmasıdır. Alican Uludağ’ın ilk duruşmada serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Uludağ, duruşmasının öncesinde tutukluluk süreciyle ilgili TGC Yönetim Kurulu’na özetle şu bilgileri verdi: “Ben ‘Yargı haberleri yapmayayım’ diye tutuklandım. İddianamelerdeki tutarsızlıkları, etkin pişmanlık ifadelerindeki çelişkileri taraf olmadan haberleştirmem engellenmiş oldu."