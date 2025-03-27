Gazeteci Yağız Barut serbest bırakıldı
İzmir’de protestoları takip ederken gözaltına alınan gazeteci Yağız Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. BirGün yazarı Barış İnce ve foto muhabir Murat Kocabaş’ın gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
BİRGÜN EGE
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı İzmir’de düzenlenen protestoları takip ederken gözaltına alınan gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Barut, serbest bırakıldı.
Barut, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, aynı gerekçeyle gözaltına alınan BirGün yazarı Barış İnce ve foto muhabir Murat Kocabaş’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.