Gazeteci Yavuz Oğhan, CHP İletişim Koordinatörü oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gazeteci Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Yavuz Oğhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum" dedi.

Oğhan, şöyle devam etti: "Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Gazete Pencere’de geçen sürecin bundan sonraki bölümünde masanın diğer tarafında olacağım. Gazete Pencere’de ise bundan böyle Genel Yayın Yönetmeni olarak, gazeteyi birlikte kurduğumuz İzzet Doğan devam edecek. Kısa sürede Türkiye’nin tanıdığı, takip ettiği bir mecra haline gelen Gazete Pencere’nin bundan sonra da aynı heyecan ve dinamizm ile yayın hayatına devam edişini, okur ve takipçi olarak izlemek bana da gurur verecek. Sizden de ricam, büyük emek biriktirdiğimiz gazetemizi sahipsiz bırakmamanız. Neticede Gazete Pencere size, CHP'nin iletişimi bana emanet."

30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size.

Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum.

Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz… — yavuz oğhan (@yavuzoghan) December 2, 2024

YAVUZ OĞHAN HAKKINDA

1969 Yılında Ankara’da doğdu. Mesleğe Ali Kırca’lı ATV’de gece muhabiri olarak başladı. 5 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra haber müdürlüğüne atandı. Star’da Uğur Dündar’ın Ankara temsilciliğinden sonra art arda CNN TÜRK’ün Ankara haber müdürlüğü ve Temsilciliği görevini üstlendi. 2009'da Ankara’dan İstanbul’a CNN TÜRK’ün haber koordinatörü olarak atandı.

Posta’da haftalık röportajlar yaptı, Radikal gazetesinde yönetici olarak çalıştı. Artı 1 Kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. RS FM’de hafta içi her gün ‘Yavuz Oğhan’dan bidebunudinle’ adıyla haber programı hazırladı ve sundu. Arkadaşları ile PDF formatında Gazete Pencere’yi çıkardı.