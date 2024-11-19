Gazeteci Yavuz Selim Demirağ duyurdu: Radikal gazetesi ve televizyonu kuruluyor

Türkiye'de 2014'te basılı yayını, 2016'da internet yayını sona eren Radikal gazetesi yayın hayatına dönüyor.

Gazete Pencere'ye konuşan Yavuz Selim Demirağ, kapanan Radikal gazetesine ilişkin detayları aktardı.

Demirağ, "Radikal gazetesi ve televizyonu yakın zamanda yayın hayatına başlayacak" dedi.

Demirağ gazete ve televizyonun teknik prosedürler konusunda bir aksaklık yaşanmadığı taktirde 15 Ocak’ta yayına başlayacağını belirtti.

DEMİRAĞ GÖREV ALACAK

Televizyon ve gazetenin İstanbul ve İzmir bürolarının hazırlandığını belirten Demirağ Ankara bürosu için de çalışmaların bu hafta itibariyle başlayacağını söyledi.

Yavuz Selim Demirağ, yeni kurulacak Radikal gazetesi ve televizyonunda genel yayın yönetmeni olarak görev alacağının planlandığını ifade etti.

İSİM HAKKI ALINDI

Doğan grubu Demirören grubuna satılmadan önce Radikal gazetesinin kapandığını hatırlatan Demirağ "Radikal’in isim hakkı Aydın Doğan Bey’deydi. Kendisinin danışmanlarıyla görüşülüp isim hakkı alındı. Aydın Bey’in de Radikal gazetesinin yeniden okuyucuyla buluşmasından memnun olacağını bize ilettiler" dedi.

Radikal gazete ve televizyonunu finanse edecek ismin açıklanmasının doğru olmayacağını ifade eden Yavuz Selim Demirağ Radikal gazetesinin yayın çizgisini şöyle açıkladı:

"Hiçbir partiye, siyasete yandaş olmayacağız. Kimseye kuru kuruya muhalif olmayacağız. Tabi ki AKP hükümetine karşı sert muhalefetimiz olacak ama düşmanlık gibi değil iyi yaptıklarını da yazacağız. Objektif ve bağımsız olacağız. Partilerin iç meselelerinde de kesinlikle taraf olmayacağız."

"KADROYU İMZALAR ATILANA DEK AÇIKLAMAYACAĞIZ"

Yavuz Selim Demirağ, Radikal gazetesi ve televizyonunda görev alçak gazetecilerin resmi imzalar atılana dek açıklanmayacağını ifade etti. Demirağ "Görüşmelerimiz sürüyor. ‘Birlikte çalışırız’ dediğimiz arkadaşlarımız var ancak imzalar atılana kadar isimleri açıklamak doğru olmaz" dedi.