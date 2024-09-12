Gazeteci-Yazar Abidin Yağmur’un ilk şiir kitabı yayınlandı

Gazeteci-yazar Abidin Yağmur’un, İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü'ne değer görülen “Yitik Şeyler Evreni” adlı şiir kitabı çıktı.

Mersin Kent Kitaplığı yayınlarından çıkan kitapta Yağmur’un 1997 ve 2002 yılları arasında yazdığı, 20 yıl sonra gün yüzüne çıkarıp ilk kez yayınladığı şiirler yer alıyor.

Daha önce öykü ve deneme kitapları yayınlanan gazeteci yazar Abidin Yağmur’un ilk şiir kitabı “Yitik Şeyler Evreni” Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Kent Kitaplığından çıktı.

Yağmur, 2022 yılında, şiir dosyasıyla İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülüne değer görülmüştü. Kitapta, ödüllü dosyada yer alan 18 şiir yer alıyor. Kitabın “Alaturka” adlı bölümünde de şairin halk şiiri formunda yazdığı şiirlere yer veriliyor.

Abidin Yağmur, kitabın sunuş yazısında, “Kitapta 1997 ve 2002 yılları arasında yazdığım şiirler yer alıyor. Bu şiirleri 2022 yılında gün yüzüne çıkardım. Şiirleri yazdım, demlenmeye bıraktım. Bu şiirler bir oturuşta yazılmadı. Süreç içinde yazıldı” ifadelerini kullanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ’in Mersin Edebiyat Festivali ve edebiyat ödülleri ile ilgili yazısının yer aldığı kitapta ayrıca, İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü Seçici Kurul üyeleri şair Aydan Yalçın ve gazeteci, şair Baha Sadık Akıner’in Abidin Yağmur şiirleri üzerine denemeleri yer alıyor.

Genç gazeteci Fevzi Koç’un, Abidin Yağmur ile yaptığı ve İçel Sanat Kulübü dergisinde yayınlanan söyleşisi de kitapta yer buldu.