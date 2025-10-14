Gazeteci yazar Hüseyin Aykol, beyin kanaması geçirdi

Gazeteci yazar Hüseyin Aykol'un beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

Aykol, akşam saatlerinde evinde baygın halde bulundu. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyol'un beyninin sol lobunda kanama meydana geldiği aktarıldı.

Ameliyata alınan Akyol'un entübe edildiği ve beyin cerrahının muayenesinin beklendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özgür Ülke, Özgür Gündem ve ardılları olan hemen hemen tüm gazetelerin kuruluşunda yer alan ve 30 yıldan fazladır gazetecilik yapan dostumuz, hocamız Hüseyin Aykol ne yazık ki beyin kanaması geçirdi. Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hüstanesi’ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini kuruyor. Duamız seninle."

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi, resmi X hesabından yapılan açıklamada ise “Özgür basının duayen isimlerinden, emektar gazeteci sevgili Hüseyin Aykol’un geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Cezaevindeki tutsakların sesi Hüseyin Hoca, 12 Eylül işkencelerine direnmiş ve baskı politikalarına karşı asla duruşundan taviz vermemiştir. Buna da direneceğine yürekten inanıyoruz” denildi.