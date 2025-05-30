Gazeteci Yıldız Tar hakkında tahliye kararı

HDK soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi hakkında tahliye kararı verildi.

18 Şubat'ta gözaltına alınan Yıldız Tar, 21 Şubat'ta tutuklanmıştı.

'Örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılanan Yıldız Tar, iddianamesinin kabul edilmesi sonrası tensiple tahliye edilecek. Tar'ın Silivri Cezaevi'nden bugün tahliye olması bekleniyor.

Yıldız Tar hakkındaki iddianame 7 Mayıs'ta kabul edilmişti. Gazeteci Ercüment Akdeniz ile aynı dosyada ve aynı suçlamayla yargılanan Tar’ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptığı telefon görüşmeleri, iddianamede delil niteliğinde sunulmuştu.

İddianamede, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği” iddiaları yer almıştı.