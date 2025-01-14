Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Gazeteci Yılmaz Özdil, gçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kalp krizi geçiren Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı ifade edildi.

Özdil'e yarın uygulanacak operasyonda iki damarının daha açılacağı belirtildi.