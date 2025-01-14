Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özdil'in kapanan kalp damarlarından birinin operasyonla açıldığı ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.
Gazeteci Yılmaz Özdil, gçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kalp krizi geçiren Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı ifade edildi.
Özdil'e yarın uygulanacak operasyonda iki damarının daha açılacağı belirtildi.