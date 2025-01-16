Gazeteci Zeynep Kuray beraat etti

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride karşı 2019 yılında açlık grevinde olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Leyla Güven’e destek olmak amacıyla yapılan eylemin takibi sırasında gözaltına alınıp hakkında dava açılan gazeteci Zeynep Kuray ile 9 kişinin, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşması İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davayı takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) aktardığına göre, sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Duruşmada hazır bulunan avukatlar, mütaalaya katıldıklarını belirterek müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığından tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.