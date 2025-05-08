Gazeteci Zeynep Kuray hakkında beraat kararı

Gazeteci Zeynep Kuray, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Kuray'ın, 2014 ile 2023 arasındaki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul Adliyesi 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre duruşmaya, Zeynep Kuray katılmazken, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi avukatlarından Batıkan Erkoç hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, Zeynep Kuray'ın "örgüt propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ardından söz alan Avukat Erkoç, müvekkilinin haber takibinde olduğunu belirterek, süre verilmesini istedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle Zeynep Kuray'ın beraatine karar verdi.