Gazeteciden MHP'li başkan hakkında suç duyurusu

Afyonkarahisar'ın Boldavin ilçesinde görev yapan gazeteci İlyas Kaan Taytak, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yerel internet sitesi Bolvadinhaber.com.tr'nin imtiyaz sahibi Taytak, "ilçede başıboş köpeklerin toplanmadığı, halkın tedirgin olduğu" yönünde haber yayımladı.

Haberde, "Sokaklarda dolaşmaya korkan Bolvadinli vatandaşlar, bir an önce yetkililerin önlem almasını için çağrıda bulundu. Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte vatandaşlar, 'Kanun çıkmasına rağmen Bolvadin Belediyesi görevini yapmıyor, sokaklarda gece gündüz başıboş köpekler dolaşıyor, belediye neyi bekliyor.' diyerek, bir an önce bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

"ALGI OPERASYONU" SAVUNMASI

MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, bunun üzerine, haberde kullanılan fotoğrafın daha önce çekildiğini ve algı operasyonu yapıldığını savunan bir açıklama yaptı.

Bu paylaşım sonrası gazeteci Taytak, Aynacı hakkında Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Taytak'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Derviş Aynacı, şahsıma 'it' demek suretiyle alenen hakaret, 'gerekeni yapar, karı kıyafet giydirir, düğünlerde oynatırız' şeklinde tehdit suçlarını işlemiştir. Ayrıca bu şekilde söylemde bulunarak halkı birbirinden ayrıştırmaya, gazetecilik yapan haber muhabirlerinin halk nezdindeki itibarını zedelemeyi, halkı taraf tutmaya yönlendirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği ortadadır."

Taytak'ın kaymakamlığa yaptığı koruma başvurusunun da kabul edildiği belirtildi.