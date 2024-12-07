Gazeteciler, 87 kez hâkim karşısındaydı

Haber Merkezi

Kasım ayı gazeteciler ve basın özgürlüğü için en karanlık aylardan biri oldu. CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar kasım ayına da damgasını vurdu.

Rapora göre RTÜK televizyon kanallarına ceza üstüne ceza yağdırdı. Gazeteciler ise geçtiğimiz ay 87 kez hâkim karşısına çıkarken, yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 gazeteci gözaltına alındı, 3 gazeteci de tutuklandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü’nü ve kayyum protestolarını takip eden gazetecilerin haber yapmasının engellendiğine dikkat çeken Çakırözer, “Kasım ayın basın özgürlüğü için en karanlık aylardan biri oldu. Basın özgürlüğü olmazsa demokrasi olmaz, hukuk devleti olmaz! Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı sağlanana dek mücadelemiz sürecek” dedi.