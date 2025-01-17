Gazeteciler ağır cezalar alacak

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP’nin Meclis’e sunduğu Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin ifade ve basın özgürlüğü ile kişisel verilerin gizliliğini tehdit ettiğini belirtti. CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da teklifin kanunlaşması durumunda gazetecilerin ağır cezalar ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda 21 maddelik ‘Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlandı. Ancak teklif daha kanunlaşmadan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Türkiye’de daha önce de yurttaşların kişisel verilerinin sızdırıldığını, telefon numaraları, adres, aile bilgileri, tapu, hastane, eğitim ve plaka bilgilerinin nasıl yayıldığını gördük. Bu veriler 100 liraya satıldı. Bu teklif yasalaşırsa, bu tür haberler suç sayılacak ve haber yapan gazeteciler cezalandırılacak" dedi.

Çakırözer, teklifin 6, 8 ve 16. maddelerinin kişisel veri güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, "Siber Güvenlik Başkanlığı’na sivil toplum kuruluşları, şirketler, belediyeler ve milyonların veri, bilgi ve log kayıtlarına sınırsız erişim yetkisi veriliyor. Hem de denetimsiz! Anayasaya aykırı bu yetkilerle mahremiyetimiz yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin, 2022 yılında kabul edilen ve kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen düzenlemelerle benzerlik gösterdiğini belirtti. Teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde, ifade ve basın özgürlüğünün ciddi anlamda zarar göreceğini belirten Çakırözer, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da Siber Güvenlik Başkanlığının denetimden kaçınılmaya çalışıldığını belirterek teklifin kanunlaşması durumunda kişisel verilerin sızmasını sorgulayan gazetecilerin ağır cezalar ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

TEKLİFİN KARŞISINDAYIZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada da "Gazetecilerin veri güvenliğini ve haber kaynaklarının gizliğini tehdit eden bu düzenlemenin de hedefi halkın haber alma hakkıdır.

Gazeteciliği ve halkın haber alma hakkını hedefe koyan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Gazetecileri düşman; gazeteciliği suç olarak gören bu anlayışın karşısındayız" denildi.