Gazeteciler, Ankara'da bir araya geliyor: İsmail Arı ve Alican Uludağ'a özgürlük!

Gazetecilik meslek örgütleri, basına yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstermek ve dayanışma çağrısı yapmak için yarın BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde bir araya gelecek.

  • 25.03.2026 09:55
  • Giriş: 25.03.2026 09:55
  • Güncelleme: 25.03.2026 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteciler, Ankara'da bir araya geliyor: İsmail Arı ve Alican Uludağ'a özgürlük!
Fotoğraf: BirGün

Gazetecilik meslek örgütleri, basına yönelik yapılan son gözaltı ve tutuklamalara karşı tepki göstermek ve dayanışmayı ifade etmek üzere BirGün Gazetesi önünde buluşacak.

Eylem, yarın (26 Mart Perşembe) BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde saat 11:30'da yapılacak.

"İsmail Arı'ya ve Alican Uludağ'a özgürlük' şiarıyla yapılan çağrıda, "Tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" denildi.

Berkant
Berkant Gültekin

NE OLMUŞTU?

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alınmıştı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirilmişti.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürülmüştü.

Gazeteci Alican Uludağ ise 20 Şubat'ta, “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uludağ, tutuklama kararının ardından Metris Cezaevi'ne götürülmüştü.

Uludağ, tutuklama kararının ardından götürülürken "Dik durun, Alican Uludağ susmadı, susmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

