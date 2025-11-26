Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Fatih Altaylı’ya hapis cezasını kınıyoruz, gazeteciliğin hapsedilmesi ortak utancımızdır

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 158 gündür tutuklu yargılanan gazeteci Fatih Altaylı’nın bugün görülen duruşmada hapis cezasına çarptırılmasını sert dille kınadı. Altaylı’ya dayanma gücü dileyen Bilgin, “Altaylı yalnız kalmayacak. Bu büyük gözdağını kabul etmeyeceğiz. Tüm meslektaşlarımız olarak adalet ve demokrasi arayışımızda dayanışma göstereceğiz” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, Altaylı’nın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada kararı şiddetle kınadıklarını vurguladı. Bu ağır cezanın mesleğini yapmaya çalışan tüm gazetecilere yönelik büyük bir gözdağı olduğunu vurgulayan Bilgin, dayanışma çağrısında bulundu. Bilgin’in “Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz” vurgusu yaptığı açıklaması şöyle:

"Deneyimli gazeteci Fatih Altaylı’ya yorumları gerekçesiyle hapis cezası verildiğini hicap duyarak öğrendik. Gazeteciliğin hapsedilmeye çalışılması tüm ülke olarak ortak utancımızdır. Adalete güveni yerle bir eden kararlar artık sona ermeli, hiçbir gazeteci mesleki çalışmaları suç unsuru sayılıp tutuklu yargılanmamalıdır. Biz gazeteciler ayrıcalık değil, adalet ve vicdan arıyoruz, hakkaniyet arıyoruz, ölçülülük talep ediyoruz, keyfi ve kişiye göre ceza yargılamasının sona ermesini istiyoruz. Bir gazetecinin saldırıya uğraması bir başka gazetecinin otosansürüne neden olur. Bir gazetecinin yargılanması ya da tutuklanması da öyle. Altaylı gibi on yıllara dayanan deneyimiyle yorumlarını güçlendiren ve eleştirilerini sakınmayan bir gazetecinin hapse mahkum edilmesi ise sadece ona eziyeti arttırmaz aynı zamanda dillere pranga vuran bir etki doğurur. Meslektaşımız, açıktır ki yaptığı yorumlar nedeniyle cezalandırılmış, mesleki faaliyeti suç kabul edilmiştir. Bu adalet adına utanç duyulacak bir karardır, bu kararı şiddetle kınıyoruz. Altaylı yalnız kalmayacak! Biz bu büyük gözdağını kabul etmeyeceğiz. Tüm meslektaşlarımız olarak adalet ve demokrasi arayışımızda dayanışma göstereceğiz.

Bir süre önce tutuklanan meslektaşımız Merdan Yanardağ ve mesleki çalışmaları nedeniyle hapsedilen tüm gazeteciler gibi Altaylı da özgür olmalı, serbestçe yorum ve eleştiri yapabilmelidir. Bunu sağlamak, eleştirilere katlanmak ve onları gerekirse göğüslemek de kamu otoritesinin sorumlulukları arasındadır. Gazetecilerin demokrasiye ve kamu yararına katkıda bulunabilmesi için bu zorunludur. Biz bu evrensel gerçeği vurgulamaktan yılmayacağız. Gazetecilik suç değildir!

Meslektaşımız Altaylı’ya dayanma gücü diliyor, tüm gazetecileri bu ağır baskılara karşı bir arada olmaya, dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz."