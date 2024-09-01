Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti

Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı hayatını kaybetti.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, bir süredir Ankara'da tedavi gören Kıratlı'nın cenazesi, 3 Eylül Salı günü saat 11.00'de düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda uzun yıllar yöneticilik yapan Kıratlı, ardından TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Kıratlı, TRT Dış Yayınlar Dairesi başkanıyken 1996'da emekliye ayrıldı.

1967'den bu yana Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Kıratlı, bu süre içinde mali sekreterlik, genel sekreterlik ve başkan yardımcılığı yaptı.