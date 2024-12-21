Gazeteciler Cemiyeti: "Gazetecilere bu zulmü mevzuata uyduran idarecileri kınıyoruz"

Gazeteciler Cemiyeti, Özlem Gürses'e verilen ev hapsine ve İstanbul'da 20 gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün İstanbul'da demokratik haklarını kullanan 20'ye yakın meslektaşımız gözaltına alındı. Gazetecilere bu zulmü mevzuata uyduran idarecileri kınıyoruz. Bu kabul edilemez uygulamalar haber peşindeki tüm gazetecilere gözdağıdır. Gazetecilik suç değildir."

Gazeteciler Cemiyet, ayrıca gazeteci Özlem Gürses’e ev hapsi verilmesini de kınadı.