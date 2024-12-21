Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gazeteciler Cemiyeti: "Gazetecilere bu zulmü mevzuata uyduran idarecileri kınıyoruz"

Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul'da 20 gazetecinin gözaltına alınması ve gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi verilmesine tepki gösterdi. Cemiyetin açıklamasında, ''Bu kabul edilemez uygulamalar haber peşindeki tüm gazetecilere gözdağıdır” ifadesi kullanıldı.

Güncel
  • 21.12.2024 19:25
  • Giriş: 21.12.2024 19:25
  • Güncelleme: 21.12.2024 19:32
Kaynak: ANKA
Gazeteciler Cemiyeti: "Gazetecilere bu zulmü mevzuata uyduran idarecileri kınıyoruz"
ANKA

Gazeteciler Cemiyeti, Özlem Gürses'e verilen ev hapsine ve İstanbul'da 20 gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün İstanbul'da demokratik haklarını kullanan 20'ye yakın meslektaşımız gözaltına alındı. Gazetecilere bu zulmü mevzuata uyduran idarecileri kınıyoruz. Bu kabul edilemez uygulamalar haber peşindeki tüm gazetecilere gözdağıdır. Gazetecilik suç değildir."

Gazeteciler Cemiyet,  ayrıca  gazeteci Özlem Gürses’e ev hapsi verilmesini de kınadı.

BirGün'e Abone Ol