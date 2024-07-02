Gazeteciler Elif Akgül ve Haluk Kalafat beraat etti

2015, 2018 ve 2019 yıllarında bianet'te yayınlanan "Ermeni soykırımı" konulu haberler nedeniyle "Türklüğe hakaret (TCK 301) suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Elif Akgül ve Haluk Kalafat beraat etti.

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül, bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayınlanan altı haber nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmada Akgül ve Kalafat'ı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat Veysel Ok savundu.

Mahkeme, iki ismin beraatına hükmetti. Kararda gerekçe "Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması" diye yazıldı.

Hükmün gerekçeli kararı iki hafta içerisinde açıklanacak.

Kaynak: bianet.org