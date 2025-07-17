Gazeteciler, Furkan’ın özgürlüğü için bir araya geliyor

Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu, Filiz Gazi, Barış Pehlivan ve İsmail Arı, yarın (18 Temmuz Cuma) Üsküdar’daki Tekin Kitabevi'nde tutuklu gazeteci Furkan Karabay için bir okurlarla buluşacak ve kitap imzalayacak.

Türkiye'deki siyaset-ticaret-mafya denklemini anlatan "Gurban" kitabı ile ses getiren gazeteci Furkan Karabay, yargıdaki çürümeyi haberleştirdiği için üçüncü kez cezaevine girdi.

64 gündür Silivri'de mahpus olan Karabay, cezaevinde yazdığı öykülerle kamuoyuna seslenmeye devam ediyor.

Tekin Yayınevi'nden yapılan açıklamada tüm kamuoyuna, "Okurlarımızı Furkan için düzenlenen bu dayanışma etkinliğine davet ediyoruz. 'Birbirimize sahip çıkacağız' diyerek hem Furkan’a, hem de basın özgürlüğüne güçlü bir destek olalım" çağrısı yapıldı.

Etkinlik yarın 18.00’de Üsküdar Tekin Kitabevi’nde başlayacak.