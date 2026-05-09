Gazeteciler hakkında beraat kararı verildi

Suriye'de 21 Aralık 2024'te gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in uğradıkları saldırıda yaşamına yitirmesine ilişkin İstanbul'da düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 5 gazeteci hakkında beraat kararı verildi.

Dün İstanbul Adliyesi 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada Savcı 4 gazeteci için beraat talebinde bulunurken, Yağmur Filiz'in “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tüm gazeteciler hakkında beraat kararı verirken Yağmur Filiz'e ise “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla 35 bin 400 TL para cezası verdi.

Söz konusu dava kapsamında Gazeteci Zeynep Kuray, Mahsum Sağlam, Pelin Laçin, Yadigar Aygün ve Yağmur Filiz yargılanıyordu.

Öte yandan aynı eyleme ilişkin Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağı kararına dair İstinaf Mahkemesi, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin (DFG) itirazını inceledi.

Başvuruda, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararının “hukuka aykırı” olduğu belirtilerek, iptal edilmesi talep edildi.

İstinaf, yerel mahkemenin yasak kararını yerinde bularak, talepleri reddetti.







