Gazeteciler hedefte

HABER MERKEZİ

Gazetecilerin ve basın meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen, 2022 yılında Saray rejimi tarafından Meclis’ten geçirilen ve kamuoyuna "dezenformasyonla mücadele" makyajıyla sunulan "Sansür Yasası" ile gazeteciler hedef alınıyor. Gerçekleri halka ulaştırmaya çalışan basın emekçilerine karşı bir imha operasyonuna dönüşen yasa ile iktidarın her fırsatta "Gazetecilere yönelik kullanılmayacak" vaatlerinin koca bir yalandan ibaret olduğu, geride kalan 3,5 yılda tescillendi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi olan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması ile halkın haber alma hakkını savunmakta direnen gazetecileri susturmak için bir hukuk sopası olarak kullanılıyor. İktidar tarafından her defasında “Gazetecilere yönelik kullanılmayacak” denilen bu madde, gazetecileri susturmak için araç haline geldi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi olan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması ile Ekim 2022’den bu yana en az 83 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, gözaltına alındı ya da tutuklandı. Son olarak BirGün yazarları Zafer Arapkirli ve Timur Soykan’ın yanı sıra gazeteciler Barış Pehlivan ile Murat Ağırel hapis cezası aldı.

SARAY YARGISINDAN CEZA YAĞMURU

Gazeteciler Timur Soykan, Barış Pehlivan, Şule Aydın ve Murat Ağırel’in, Halk TV’de 8 Ekim 2024’te yayınlanan Kayda Geçsin programında dile getirilen iddialar nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması dün Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Aydın’ın “gizliliğin ihlali” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından beraatına hükmetti.

Soykan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından beraat veren mahkeme, “gizliliğin ihlali” suçundan ise 10 ay hapis cezası vererek mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Pehlivan hakkında “gizliliğin ihlali” suçundan beraat kararı verilirken “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ağırel de “gizliliğin ihlali” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarından beraat etti. Mahkeme, Ağırel’e “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

BİRDEN FAZLA KEZ HEDEF ALINDILAR

Diğer yandan BirGün yazarı ve BirGün TV programcısı Zafer Arapkirli’ye, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla yargılandığı davada önceki gün “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan Arapkirli, "Esas olan bizim kamuoyunu bilgilendirmemize yasak getirilmesi" tepkisini gösterdi. Aradan geçen 3,5 senede 83 gazeteciye 114 kez “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi. Gazetecilere 54 kez soruşturma, 39 kez ise dava açıldı. Gazeteciler 11 kez gözaltına alınırken 10 kez de bu suçlama gerekçe gösterilerek tutuklandılar.

Ancak bazı gazeteciler iktidarın her defasında sopa olarak kullandığı bu suçlamanın birden fazla kez hedefi oldu. BirGün Muhabiri İsmail Arı, 21 Mart akşamına kadar 4’ü soruşturma, 1’i de dava olmak üzere toplam 5 kez “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla suçlandı. Soruşturmalar takipsizlik, davası ise beraatla sonuçlanan Arı, 21 Mart akşamı aynk suçlama ile gözaltına alındı. Arı, bu suçlama nedeniyle 25 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Arı’nın yanı sıra sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ hakkında hazırlanan iddianamede de bu suçlamaya yer verildi. İddianamede Uludağ’ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” ve "zincirleme suç" maddelerinden cezalandırılması istenilmişti.

Öte yandan BirGün muhabiri Kayhan Ayhan dört; Oktay Candemir, Ruşen Takva ve Timur Soykan üç kez; Aslıhan Gençay, Barış Pehlivan, Dinçer Gökçe, Evren Demirdaş, Fatih Altaylı, Furkan Karabay, Fırat Bulut, Gökhan Özbek, Medine Mamedoğlu, Mehmet Yetim, Sebahattin Yum, Seyhan Avşar, Zübeyde Sarı ve İsmail Saymaz ise iki kez bu suçlamanın hedefi oldu.

Ahmet Sesli, Evrim Kepenek, Gökhan Özbek, Hasan Sivri, İlknur Bilir, Medine Mamedoğlu, Mehmet Yetim, Mir Ali Koçer, Ercan Küçük, Bilal Özcan ve Latif Sansür gibi isimler de bu suçlamayla hakkında soruşturma açılan, yargılanan, gözaltına alınan ya da tutuklanan diğer gazeteciler oldu.