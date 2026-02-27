Gazeteciler için en ölümcül yıl

Dış Haberler

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılının gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu açıkladığı raporda, geçen yıl hayatını kaybeden 129 gazeteciden 86'sının İsrail'in saldırılarında öldüğünü kaydetti. CPJ, kayıt tutmaya başladıkları 1992’den bu yana 2025’in gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu vurguladı.

Raporda, geçen yıl basın mensuplarının dörtte üçten fazlasının “çatışma ortamlarında” hayatını kaybettiği belirtilirken İHA ile öldürülen gazeteci sayısındaki artışın “açık bir uyarı işareti” olduğu belirtildi.

İsrail'in basın mensuplarının öldürülmesiyle ilgili “açık ara önde olduğuna” dikkat çekilen raporda, “İsrail önemli bir istisna teşkil ediyor. Dünya genelinde gazeteci ölümlerinin artmasının temel nedeni, basına yönelik saldırılarda süregelen cezasızlık kültürü” denildi. Raporda, CPJ’nin 1992’de belgelemeye başlamasından bu yana İsrail ordusunun diğer tüm ordulardan daha fazla gazeteciyi hedef aldığı aktarıldı.