Gazeteciler, İsmail Arı ve Alican Uludağ için Ankara'da bir araya geldi: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın!

Gazetecilik meslek örgütleri, basına yönelik yapılan son gözaltı ve tutuklamalara karşı tepki göstermek ve dayanışmayı ifade etmek üzere BirGün Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde buluştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu,

Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'li RTÜK üyesi Tuncay Keser, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.

Katılamayan milletvekilleri de dayanışma mesajlarını iletti.

"Özgür basın susturulamaz", "İsmail çıkacak, yine yazacak" ve "Hakikat çıkacak, yine yazacak" sloganlarının atıldığı eylemde, "İsmail Arı'ya özgürlük", "Alican Uludağ'a özgürlük" ve "Memlekete özgürlük istiyoruz" dövizleri taşındı.

"İSMAİL ARI’NIN “TEK SUÇU”NUN GAZETECİLİK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Saat 11:30'da başlayan eylemde ilk sözü alan BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, "İsmail’in dediği gibi, toplumun gazeteciliğe sahip çıkan iradesi, gerçeğin izinde yürüyen tüm gazeteciler için şeref madalyasıdır. İsmail Arı, bu düzende tutuklanan ilk gazeteci değil. Eğer dayanışma ve itiraz gelişmezse, ne yazık ki son da olmayacak" dedi. Gökdemir'in konuşmasının tamamı şöyle:

"Demokrasi ve basın özgürlüğüne ağır bir darbe vuruldu. Gazetecilik bedelini ödeyen son meslektaşımız geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ardından tutuklanan Alican Uludağ’ın ardından BirGün muhabiri İsmail Arı oldu. Ailesine bayram ziyaretine gittiği sırada Tokat’tan gözaltına alınıp apar topar Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart gecesi hukukun ayaklar altına alındığı bir süreç sonrasında tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. İsmail Arı’nın “tek suçu”nun gazetecilik olduğunu biliyoruz. Türkiye İsmail’in kaleminden kamu kurumlarındaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri, çift maaşlı bürokratları, haksız kazançları, hileli ihaleleri, örtbas edilen suçları, torpili, istismarı, rüşveti ve çok sayıda skandalı okudu.

Bu "makbul görülmeyen" gazeteciliğin birilerini rahatsız ettiğinin, yargılanması gerekenlerin çarkına çomak soktuğunun ve İsmail’in ondan önce Alican’ın ondan önce Merdan Yanadrdağ’ın ondan önce onlarca gazeteci arkadaşımızın bu nedenle hedef tahtasına oturtulduğunun farkındayız. Bu süreç bizlere diğer yandan haberin gücünü de gösterdi. İsmail’in gözaltına alındığı andan itibaren sokağa çıkan yurttaşların sesi, ülkede gazeteciliğin boşuna yapılmadığının kanıtı oldu. İsmail’in dediği gibi, toplumun gazeteciliğe sahip çıkan iradesi, gerçeğin izinde yürüyen tüm gazeteciler için şeref madalyasıdır.

İsmail Arı, bu düzende tutuklanan ilk gazeteci değil. Eğer dayanışma ve itiraz gelişmezse, ne yazık ki son da olmayacak. Biz gazeteciler mesleğimizi Anayasa’da teminat altına alınan basın özgürlüğü kapsamında, toplumun doğru bilgiye ulaşması amacıyla yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki hukuki güvenceden mahrumuz. Hemen her gün soruşturmaların, davaların, cezaların, gözaltıların ve tutuklamaların muhatabı oluyoruz.

"SESSİZLİK VE SANSÜR, DEMOKRASİYİ ÖLDÜRÜR"

Öyleyse okurlarımızın dayanışmasından başka bir güvencemiz yok. Artık sadece yalnız olmadığımız duymak değil, aynı zamanda görmek ve hissetmek istiyoruz. Ağır baskı altındaki gazeteciliğin ayakta durabilmesinin tek yolu, halkın demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkan iradesidir. İsmail Arı’nın, Alican Uludağ’ın, Merdan Yanardağ’ın ve diğer tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması, aynı zamanda bir daha hiçbir gazetecinin cezaevine atılmaması için dayanışmanın büyütülmesi zorunlu ve artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Tutuklu tüm gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalı, gazeteciliğin yönelik baskı ve tehditler bir an önce son bulmalıdır. Bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yeri cezaevleri değildir. Sessizlik ve sansür, demokrasiyi öldürür."

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Nurcan Gökdemir'in açıklamalarının ardından basın meslek örgütlerinin ortak açıklaması okundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu tarafından okunan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gece saatlerinde bir operasyonla gözaltına alınan İsmail Arı, Ankara’ya getirildikten sonra 24 saat içerisinde tutuklandı. Benzer süreci bir süre önce Alican Uludağ’ın onlarca polisle evinden gözaltına alınıp 22 saat sonra cezaevine gönderilmesinde de yaşamıştık. Ankara’da görev yapan birçok meslektaşımızın yakından tanıdığı ve bildiği gibi hem İsmail Arı hem Alican Uludağ, haklarında açılan onlarca soruşturmada gidip ifade vermiş, süreyi bir an bile aksatmamışlardır. İfadeye davet edilecek her iki meslektaşımıza uygulanan gözaltı prosedürünün kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz.

BirGün muhabiri İsmail Arı, birçok ödüllü habere imza atmış, yaptığı haberleri belgeye dayanan bir isimdir. Arı, Meclis’te birçok siyasi tarafından gazetecileri hedef almayacağı söylenen TCK 217/A yani “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanmıştır.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi" hangi haberi ile yaymaya çalışmıştır? Bu haber ne zaman yapılmıştır? Dezenformasyon Yasası çıkarken Meclis'te; "Bu, gazetecileri ilgilendirmiyor, haberi engelleyen bir durum yok" yönünde açıklamalar yapan iktidar milletvekilleri bu tutuklamalar hakkında ne düşünüyor?

Bu suçtan bugüne kadar onlarca gazeteciye soruşturma açılmış ve bazıları ne yazık ki tutuklanmıştır. Son olarak kısa bir süre önce gazeteci Bilal Özcan da aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Hem Alican Uludağ hem de İsmail Arı’nın soruşturmalarında dikkat çeken bir uygulama da gözaltı ardından daha ifade verirken dosyaya yeni suçlamalar yeni haberler eklenerek suç vasfının değiştirilme girişimleri olmuştur. Meslektaşlarımızın haberleri ve yorumları suç unsuru gibi gösterilmiş ve tutuklamaya gerekçe olacak şekilde yorumlanarak özgürlüğü kısıtlayıcı kararlara imza atılmıştır.

Gazeteciler düşman değildir. Bu düşman hukukundan vazgeçilmelidir. Habere, haberciye saygı gösterilmelidir.

Basın ve İfade Özgürlüğü’nü hedef alan bu adımların meşrulaştırılması ve normalleştirilmesi kabul edilemez. Mesleğimizin kriminalize edilmesine karşı çıkıyor, evrensel ilkeler ile halkın haber alma hakkı doğrultusunda gerçek ve güvenilir bilgiyi paylaşan meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Unutulmamalıdır ki gazetecilerin susturulma girişimleri, ülkemiz demokrasisine de derin yaralar açan uygulamalardır.

Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tüm tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır.

Basın Konseyi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Diplomasi Muhabirleri Derneği

DİSK Basın-İş

Ekonomi Muhabirleri Derneği

Gazeteciler Cemiyeti

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

KESK Haber-Sen

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği

Parlamento Muhabirleri Derneği

Türkiye Gazeteciler Sendikası"