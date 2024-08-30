Gazeteciler işsiz kaldı

Haber Merkezi

Demirören Medya’da küçülme operasyonu Ankara’ya da sıçradı. Milliyet, Hürriyet ve Posta gazetelerinin İzmir ilaveleri için kapatma ve 5 kişinin işine son verme kararının ardından Ankara’da da 10 kişi ile yollar ayrıldı

Demirören Medya Grubu’ndaki küçülme operasyonunun önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake ile Beştepe’de görüşmesi haberini “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü” başlığı ile veren Milliyet gazetesini eleştirdi. Bulut "Haddini bilmeyen helak olur!" dedi.