Gazeteciler medyada eşitsizlikleri tartışacak

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, 8 Mart için kadın gazetecilerin mesleki çalışma şartlarını ortaya koymak ve karşılaştıkları zorluklara mercek tutmak amacıyla bir panel düzenliyor.

Medyada Kadın Yoksulluğu Toplantısı bugün saat 14.00’de İstanbul Fatih'teki TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılacak.

Toplantıda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, T24 Yazarı Çiğdem Toker, TGC Yönetim Kurulu üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ve TGS Kadın Gazeteciler Komisyonu Sekretarya Üyesi Gülfem Karataş konuşacak. Moderatörlüğü ise Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan üstlenecek. Toplantıda Türkiye’de ve medya sektöründe cinsiyet eşitliği, ücret, kariyer, gelecek kaygısı sorunları ele alınacak.