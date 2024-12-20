Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yapan gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, dün, Teşrin Barajı yakınlarında içerisinde bulundukları araca düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.
Öte yandan DİSK Basın İş, gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde haber takibi yapan gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Açıklamada, "Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir" denildi.
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin öldürüldü!— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 20, 2024
Kuzey Suriye'de gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içinde bulundukları araca 19 Aralık'ta düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdi.
Çatışma bölgelerinde canları pahasına kamuoyuna gerçeği… pic.twitter.com/BitGmAlxOq