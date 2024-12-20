Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de hayatını kaybetti

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan DİSK Basın İş, gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde haber takibi yapan gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir" denildi.