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Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yapan gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, dün, Teşrin Barajı yakınlarında içerisinde bulundukları araca düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel
  • 20.12.2024 09:48
  • Giriş: 20.12.2024 09:48
  • Güncelleme: 22.12.2024 10:44
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de hayatını kaybetti

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırı sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan DİSK Basın İş, gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde haber takibi yapan gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir" denildi.

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