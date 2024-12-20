Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü

Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırıda katledildi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in dün saat 15.20 sularında Teşrin Barajı yakınlarında yolda hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Daştan ve Bilgin'in Türkiye'nin SİHA saldırında katledildiği, araç sürücüsünün ise yaralandığı ifade edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn beldesi arasındaki yolda hedef alındı. İki gazeteci, Türkiye'nin SİHA saldırında katledildi. Aracın şoförü Ezîz Hec Bozan ise… pic.twitter.com/4MQG4iEvkb — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) December 20, 2024

DİSK Basın İş'de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde haber takibi yapan gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir" denildi.