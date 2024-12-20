Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde haber takibi yapan gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in, dün, Teşrin Barajı yakınlarında içerisinde bulundukları araca düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içerisinde bulundukları araca düzenlenen saldırıda katledildi.
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in dün saat 15.20 sularında Teşrin Barajı yakınlarında yolda hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Daştan ve Bilgin'in Türkiye'nin SİHA saldırında katledildiği, araç sürücüsünün ise yaralandığı ifade edildi.
Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri takip eden Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, dün saat 15.20 sularında Tişrîn Barajı ve Sirîn beldesi arasındaki yolda hedef alındı. İki gazeteci, Türkiye'nin SİHA saldırında katledildi. Aracın şoförü Ezîz Hec Bozan ise… pic.twitter.com/4MQG4iEvkb— Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) December 20, 2024
DİSK Basın İş'de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde haber takibi yapan gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Açıklamada, "Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir" denildi.
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin öldürüldü!— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) December 20, 2024
Kuzey Suriye'de gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, içinde bulundukları araca 19 Aralık'ta düzenlenen SİHA saldırısında yaşamını yitirdi.
Çatışma bölgelerinde canları pahasına kamuoyuna gerçeği… pic.twitter.com/BitGmAlxOq