Gazeteciler, Polonez direnişinin yanında olmaya devam edecek

Emek Servisi

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan Tekgıda-İş’te örgütlü 146 işçinin başlattığı direniş 66’ıncı gününde devam etti. İşçilerin fabrika önündeki direnişine DİSK’e bağlı Basın-İş sendikası dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, dayanışma ziyaretinde konuşarak ‘‘İşten atılan arkadaşlarımız 46’ncı maddeden, hırsızlık yapmaktan atıldı. Esas hırsızlık yapan ise işverendir. Sizin emeğinizi çalıyor, çocuklarınızın ekmeğini çalıyor. Bu eylem tüm işçi sınıfı açısından çok değerli’’ dedi.

Basın-İş, Polonez direnişinin daha görünür olabilmesi için üyesi olan gazetecilerle direnişe medyada daha fazla yer vererek işçilerle dayanışmayı büyüteceklerini açıkladı. Dedeoğlu, ‘‘İşverenin polisi var, imamları, müftüsü var, her şeyi var. Ama unuttuğu bir şey var. İşçi sınıfının dayanışması var, birlikteliği var bunu unutuyorlar. Biz bu dayanışma ile buradan galip çıkacağız. Burada yapılan iş de tarihe geçecek’’ diye konuştu.