Gazeteciler savcı izindeyken tutuklandı

Haber Merkezi

Gazetecilerin dosya savcısı izindeyken tutuklandığını aktaran MLSA Hukuk Birimi'nden Emine Özhasar, ödüle layık görülen "Cenazeler kaldırıma gömüldü" haberi ile içerisinde “Öcalan, İmralı, tecrit” kelimelerinin geçtiği haberlerin suç sayıldığını söyledi.

İstanbul’da 23 Nisan’da gözaltına alınan 9 gazeteciden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Mehmet Aslan ve Esra Solin Dal ile gazeteci Erdoğan Alayumat 26 Nisan'da “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Dosya avukatlarından Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi üyesi Emine Özhasar, gazetecilere dönük suçlamaları MA'ya değerlendirdi. Özhasar, Özgür Basın emekçilerine dönük gözaltı ve tutuklama süreçlerinin siyasi saiklerle yürütüldüğünü kaydetti.

‘YASAKLI’ KELİMELER

Gazetecilerin haberleri ve kaynaklarıyla telefon görüşmelerinden suçlandığını dile getiren Özhasar, “Müvekkilim Erdoğan Alayumat özelinde bir değerlendirme yapacak olursak, MA’da yayınlanan 20 tane haberinin suçlama olarak dosyaya konulduğunu görüyoruz. Haberlerin ortak özellikleri MA’da çıkması ve haberlerde ‘Öcalan, İmralı, tecrit’ kelimelerinin bulunması” ifadelerini kullandı.

Dosyada MA’da çalışmanın suç olarak lanse edildiğine dikkati çeken Özhasar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) MA eski muhabiri Cemil Uğur hakkındaki emsal kararını hatırlattı. Özhasar, "AYM, 2022’de verdiği kararla şunu söylüyor: ‘Bir ajansta çalışma olgusu tek başına suçlamaya konu edilemez.’ Ama bu haberlerin, bu dosyada olması ya MA’da yayınlanmasından kaynaklı ya da içerisinde ‘Öcalan’, ‘İmralı’ ve ‘tecrit’ geçiyor olmasından kaynaklıdır” dedi.

Gözaltı ve tutuklama esnasında hak ihlallerinin yaşandığını belirten Özhasar, dosyaya gizlilik kararı konulmasının bu ihlallerden biri olduğunu belirtti. Özhasar, dosyaya bakan soruşturma savcısının izinli olduğunu ve gazetecilerin savcılık ifadesinin 5 ayrı savcı tarafından alındığını belirterek, “Soruşturmayı yürüten savcı değil de, başka savcıları tutuklamaya sevk kararı verdi. Bu da ‘doğrudanlık’ ilkesinin ihlalidir. Eğer hukuk uygulansaydı gazetecilerin hiçbiri tutuklanmayacaktı. Çünkü tamamı basın faaliyeti ve gazetecilik yapmalarından kaynaklı suçlamalardı” değerlendirmesi yaptı.