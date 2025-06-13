Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Ozan Cırık gözaltına alındı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık ve Dicle Baştürk’ün bu sabah İstanbul’daki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan isimlerin Maslak’ta bulunan jandarma komutanlığına götürüldüğü, sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edileceği öğrenildi.

MLSA'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık, Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz bilinmezken, üç ismin de otobüsle Artvin’e sevk edileceği öğrenildi. MLSA Hukuk Birimi, Maslak Jandarma Karakolu’nda süreci takip ediyor."