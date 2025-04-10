Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin her iki gazetecinin evinde arama yaptığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına ilişkin açıklama yapan Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor.

Yeter! — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, "Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar gelecek...