Gazeteciler, tutuklu meslektaşları için bir arada!

Kadıköy’de düzenlenecek “Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşü için yurttaşlar toplanmaya başladı.

Medya
  • Giriş: 29.03.2026 13:30
  • Güncelleme: 29.03.2026 14:04
Melisa Ay
melisaay@birgun.net

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanması ve gazeteciliğe yönelik artan baskılara tepkiler çığ gibi büyüyor.

İstanbul Kadıköy’de gazetecilerin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, Moda’da bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan Kadıköy Rıhtım’a yürüyecek.

Yoğun yağışa rağmen yurttaşlar "Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü için Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda toplanmaya başladı.

Yüzlerce yurttaş, parkı "İsmail’e, Merdan’a, Alican’a özgürlük" sloganlarıyla inletiyor.

Yürüyüşün ardından Rıhtım'da basın açıklaması ve tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ'ın mesajları okunacak.

