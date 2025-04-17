Gazeteciler ve öğrenciler hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından başlayan protestolar sürüyor. Demokratik haklarını sokaklarda kullanan yurttaşlara yönelik gözaltı ve tutuklama dalgaları ise işe yaramıyor. Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden ve okullarının bahçelerinden ses yükseltmeye devam ediyor.

Eylemlere katıldıkları için tutuklanan gençler ile protestoları takip ederken tutuklanan 7 gazeteci "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla suçlanıyor. Öğrenciler ve gazetcilerin davaları yarın saat 09.30'da Çağlayan'da bulunan 62. ve 65. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülecek. İlk duruşmaları başlayacak davalarda onlarca öğrenci yargılanacak. Üniversite öğrencileri dava öncesi duruşmaya dayanışma çağrısı yaptı.

"HER DESTEK KIYMETLİ"

Anne Baba Dayanışma Ağı tarafından BirGün'e yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Biz anayasal ve demokratik haklarını kullandıkları için tutuklanan, gözaltı için sabah saatlerinde evlerimize, çocuklarımızın evlerine gelinen, gözaltına alınan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen çocuklarımızın anne babalarıyız. Adliyelerde, cezaevlerinde birbirimizi bularak anne baba dayanışma ağımızı oluşturduk. Üniversitede, açık lisede okuyan veya çalışma hayatına yeni başlayan çocuklarımız anayasal ve demokratik haklarını kullandıkları için başta eğitim hakları olmak üzere en temel haklarından mahrum bırakıldı. 18 Nisan 2025 Cuma günü çocuklarımızın ilk duruşması için 09:30’da Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. Serbest bırakılmayan, tutuksuz yargılanan, ev hapsi ve adli kontrol şartı verilen başta İstanbul olmak üzere ve bu sürecin çocuklarımıza yaşatıldığı tüm illerde çocuklarımız için adalet istiyoruz. Ülkemizin ortak geleceği olan çocuklarımız için herkesi tüm siyasi partileri, sendikaları, odaları, gönüllü çalışma yürüten tüm dernek, vakıf, ağ ve platformları, yüreği günlerdir çocuklarımızla birlikte atan herkesi 18 Nisan’da 09:30’da Çağlayan Adliyesi’nde çocuklarımızın ve biz anne babaların yanımızda olmaya çağırıyoruz. Her destek, her dayanışma çocuklarımız ve bizim için çok değerli. Çocuklarımızın yanındayız. Onlar bizim umudumuz ülkemizin ortak geleceği."