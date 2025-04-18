Gazeteciler ve üniversite öğrencileri hakim karşısında: Duruşma başladı

Tutuklanıp cezavine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda İstanbul'da gözaltına alınan üniversite öğrencilerine ve gazetecilere açılan davanın ilk duruşmaları bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülüyor.

Gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman'ın da aralarında bulunduğu 99 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davada sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde avukatlar yetkiye ilişkin taleplerini iletmek istedi. Ancak mahkeme heyeti kabul etmeyince tartışma yaşandı. Avukatlar alkışlarla protesto etti, ara verildi. Hakim ve savcının gelmesi üzerine duruşmaya devam edildi.

DİĞER DURUŞMADA 90 GENÇ YARGILANIYOR

Saraçhane eylemlerini takip ederken gözaltına alınan 90 genç hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da İstanbul Adliyesi 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bu duruşma da asliye ceza mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve sanık avukatları derhal beraat talep etti. Ancak savcı, dosyadaki tüm sanıkların dinlenmesinden sonra esas hakkındaki mütaalanın açıklanacağını bildirdi.

Beraat talepleri reddedildi. Yeniden söz alan Kaboğlu ise, “Usule ilişkin derhal beraat kararı verilmediğinden bu ortamda adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Dolayısıyla duruşmanın ertelenmesini ve adil yargılanma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Avukatlar ayrıca duruşma salonunun fiziki yetersizliğinden dolayı uygun salon sağlanana kadar duruşmanın ertelenmesini istedi.