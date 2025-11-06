Gazeteciler Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç’e sabah operasyonu: Evlerinden alıp emniyete götürdüler

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, bugün sabah ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Saat 06.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında, Sevinç ve Oğhan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtiliyor.

Sevinç ve Oğhan’ın cep telefonlarına da el konuldu.

BATUHAN ÇOLAK DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak da emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ancak Çolak’ın ifadesinin, aynı soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak

CHP’DEN TEPKİ: ‘ARTIK BİR CADI AVINA DÖNÜŞMÜŞTÜR’

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerin sabah operasyonuyla emniyete götürülmesini eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu?

Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi?

Bu “fiili gözaltı” bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür.”