Gazetecilerden Akif Beki'ye 'eski dönem' yanıtı: Akreditasyonu hatırlattılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uçak röportajında sorulacak soruların önceden sunulmasına ilişkin tartışma sürüyor.

Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemdeki danışmanı Akif Beki, Halk TV'de 2009 öncesindeki döneme ilişkin konuştu. Beki, "O dönem başbakanla muhatap olan gazeteciler belli, nasıl olduğunu onlar da anlatabilirler" dedi.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

“Ben 2008 sonunda ayrıldım. 'Ne sorulacak, nasıl sorulacak' bu o akıldan hayalden geçecek bir şey değildi. Konu başlıkları da bellidir. O dönem başbakanla muhatap olan gazeteciler belli, nasıl olduğunu onlar da anlatabilirler."

Akreditasyon iptali, doğrudan -6 ya da 7- muhabir isimlendirilerek yapılmış, listede yer alan arkadaşımız Sultan Özer de Danıştay'da açtığı davayı kazanmıştı. https://t.co/zTjdrPKGlv — Cigdem Toker (@cigdemtoker) September 29, 2025

Akif Beki, gazeteciler Gökçer Tahincioğlu, Ünsal Ünlü ve Çiğdem Toker tepki gösterdi.

Üç gazeteci de Beki döneminde iptal edilen akreditasyonları hatırlattı.

"MUHABİRLERİN AKREDİTASYONU İPTAL EDİLMİŞTİ"

Tahincioğlu, "Başbakanlık muhabirlerinin akreditasyonu iptal edilmiş, Erdoğan rahatsızlandığında fotoğraflayan gazetecinin elinden fotoğrafları alınmak istenmişti..." ifadesini kullandı.

Ünsal Ünlü ise "Gökçer'e ben de bir ek yapayım; o dönemde Akif bey, Süt ve Süt Ürünleri Üreticileri Birliği Basın Müşaviri idi ve o haliyle gazetecilerin Başbakanlık giriş kartlarının iptali ve Serdar Özsoy'un gözaltı tehdidi ile fotoğraflarının alınmaya çalışılmasıyla asla ilgisi yoktu" dedi.

Çiğdem Toker ise "Akreditasyon iptali, doğrudan -6 ya da 7- muhabir isimlendirilerek yapılmış, listede yer alan arkadaşımız Sultan Özer de Danıştay'da açtığı davayı kazanmıştı" ifadelerini kullandı.

BEKİ HANGİ GAZETECİLERİN AKREDİTASYONU'NU İPTAL ETMİŞTİ?

Akif Beki, Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı dönemde Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz ve Hasan Tüfekçi, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş, Star TV’den Fatma Çözen, Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk, Vatan gazetesinden Veli Toprak ve Evrensel gazetesinden Sultan Özer'in akreditasyonunu iptal etmişti.

TARTIŞMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı ABD ziyaretinin dönüşü gazetecilerin kendisine yönelttiği soruların önceden belirlendiği ortaya çıkmıştı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’a ABD dönüşünde ‘sorulan’ soruların kendisine geldiğini söylemiş, soruların sıralamasının dahi aynı olduğunu belirtmişti. Bildirici “Gerçekten de bana saatler önce gelen sorular, aynı şekilde Erdoğan’a soruldu” ifadelerini kullanmıştı.

Uçaktaki gazetecilerden Ahmet Hakan da soruların önceden hazırlandığını itiraf etmiş, soruların İletişim Başkanlığı'na gönderildiğini söylemişti.

Hakan, "Soracağımız soruyu özgürce, hiçbir kısıtlama olmaksızın iletiyoruz İletişim Başkanlığı’na. İletişim Başkanlığı da sorulara asla müdahale etmeden bir sıralama yapıyor" demişti.