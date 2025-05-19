Gazetecilerden, Akşam gazetesinde yer alan 'Emrah Bağdatlı' iddialarına yanıt

Akşam gazetesinin, yaklaşık 2 aydır cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Başkanı olan Murat Ongun hakkında bazı tanınmış gazetecileri de ilişkilendirerek ortaya attığı iddialar, haberde adı geçen gazetecilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Gazeteciler Ruşen Çakır, Barış Pehlivan, Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Bahar Feyzan, kendileriyle ilgili ileri sürülen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

İDDİALAR NE ÜZERİNE KURULU?

Akşam gazetesinin dün birinci sayfadan verdiği haberde, Murat Ongun’un çeşitli gazetecilere maddi destek sağladığı ve bu ödemelerin Emrah Bağdatlı aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Haberde, Ongun ve Bağdatlı’nın telefon kayıtları ile buluşma trafiğine dair çeşitli iddialar yer aldı.

“Murat Ongun’un gazeteci Ruşen Çakır ile sadece üç kez telefonda konuştuğu ancak Sarıyer ve Beyoğlu'nda toplam 18 kez yüz yüze görüştüğü tespit edildi” denilen haberde, Emrah Bağdatlı’nın da Çakır’la benzer şekilde 11 defa bir araya geldiği iddia edildi.

Haberde ayrıca, Ongun’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ile 20 kez buluştuğu, Bağdatlı’nın ise Oğhan’la altı kez görüştüğü öne sürüldü. Aynı zamanda Ongun’un Oğhan’ı, Özgür Özel’in ekibine dâhil ettiği yönünde daha önce bazı CHP yanlısı mecralarda haberler yer aldığı da hatırlatıldı.

Söz konusu iddialar, sadece telefonların yakın lokasyonlarda sinyal vermesinden yola çıkılarak "para trafiği" ve "olağandışı medya trafiği" ifadeleriyle izleyicilere sunuldu.

Söz konusu iddialarda adı geçen gazetecilerin bir kısmı, iddialara yanıt verdi.

"YÜZÜME NASIL BAKACAĞINI BİLMİYORUM"

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, "Hakkımdaki iftiralara karşı net yanıt" başlığıyla yaptığı yayında Ongun’u tanıdığını ancak Emrah Bağdatlı’yı hiç görmediği söyledi. Çakır, söz konusu buluşma iddialarına dair “Hiçbir şekilde böyle bir olay yok. Zaten adını bile bilmiyorum” dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’na seslenen Çakır, "Bir vatandaş ve gazeteci olarak hakkımı helal etmiyorum. Özellikle arkadaşım sandığım Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’na. Yüzüme nasıl bakacağını da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ruşen Çakır (@cakir_rusen), hakkındaki iftiralara yanıt verdi:



"Bağımsız gazetecilik, eleştirel gazetecilik yaptığımız için bizi susturmak istiyorlar"



"Bu haberi birinci sayfasından bağıra bağıra veren, arkadaşım sandığım Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na… pic.twitter.com/HPqKzlDWhK — Medyascope (@medyascope) May 18, 2025

"HEPSİYLE İLGİLİ DAVA AÇACAĞIM"

Gazeteci Barış Pehlivan da Emrah Bağdatlı'yı hayatında hiç görmediğini, telefonların yakın yerlerde sinyal vermesi üzerinden birtakım mesnetsiz iddialar dile getirildiğini söyledi. Tek tek bütün tarihlerde nerelerde olduğunu açıklayan Pehlivan, "Hepsiyle ilgili dava açacağım, bakalım dikkate alacak bir hukuk insanı çıkacak mı?" dedi.

Bu memlekette hukukun gramı kalsa, aşağıdaki mesajdaki bilgiler sosyal medyada yayımlanmazdı. Hepsiyle ilgili dava açacağım, bakalım dikkate alacak bir hukuk insanı çıkacak mı?

Anladığım kadarıyla; hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim ve konuşmadığım Emrah Bağdatlı ile… pic.twitter.com/vDvgkPJhR9 — Barış Pehlivan (@barispehlivan) May 18, 2025

Aynı şekilde Bahar Feyzan da Emrah Bağdatlı ile görüştüğü iddia edilen tarihlerde sadece lokasyon benzerliği nedeniyle yakın yerlerde telefon sinyali gelmiş olabileceğini belirterek söz konusu tarihlerde neler yaptığını yazdı.

Hakkımda tanımadığım Emrah Bağdatlı ile HTS kayıtları olduğu söylenen günlerde ben ne yapmışım.



Sizin gibi boş gezen olmadığım için benim programım, randevularım bellidir.

Bunu özellikle yazıyorum ki; atılan niteliksiz iftiraların nasıl bomboş olduğunu görün!!!



22 Ocak2024:… pic.twitter.com/pyqGZ6LiN5 — Bahar Feyzan (@baharfeyzan) May 18, 2025

Emrah Bağdatlı'yı hiç tanımadığını belirten Yavuz Oğhan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

Akşam Gazetesi İmamoğlu Medya AŞ başlığıyla haberimsi bir şey yapmış. Sözümona ben Murt Ongun ile 20, Emrah Bağdatlı ile 6 defa buluşmuşum! Allah kuru iftiradan saklasın derler ya, tam da öyle. Hayatımda Emrah Bağdatlı’yı hiç görmedim, tanımam. Bir de Nevşin Mengü ile görüşmeye… — yavuz oğhan (@yavuzoghan) May 18, 2025

"BÜYÜK BİR ALGI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Nevşin Mengü ise büyük bir algı çalışması yapıldığını vurgulayarak "Büyük bir algı çalışması yapılıyor. Madem size el altından bilgi belge sızdırılıyor. Kanıtlayın o zaman. Emrah Bağdatlı’yı tanımam. Adını bu operasyonda öğrendim. Varsa görüntüsü çıkarın gösterin. Yayınlayın herkes görsün. Daha önce de söyledim. Çamur at izi kalsın yapan hesapları tek tek dava edeceğim" dedi.