Gazetecilerden Kadıköy’de yürüyüş çağrısı: Sevgili halkımız, bizi yalnız bırakmayın
Gazetecilerin tutuklanmasına yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Meslektaşlarının tutuklanmasını kabul etmeyen gazeteciler, 29 Mart Pazar günü Kadıköy’de basın özgürlüğü ve haber alma hakkı için yürüyüş gerçekleştirecek. Kamuoyuna çağrıda bulunan gazeteciler, “Bugün Türkiye’de tehdit altında olan basın özgürlüğünün tek teminatı, halkın teslim olmayan iradesidir. Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” dedi.
BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından gazetecilere dönük baskılar bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.
Ülkenin pek çok yerinde İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın tutuklu olmasını protesto eden yurttaşlar, “Gazetecilere özgürlük” talebinde bulundu.
Gazeteciler ise basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş çağrısı yaptı.
“Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” denildi.
29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşmak için yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.
Sosyal medyada gazeteciler tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:
İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve tutuklu tüm gazeteciler için pazar günü saat 14.00’te Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşuyoruz.— Timur Soykan (@timursoykan) March 26, 2026
"Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın."
GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK!— Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) March 26, 2026
29 Mart Pazar günü saat 14.00'te demokrasiye, basın özgürlüğüne sahip çıkmak ve tutuklu meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep etmek için Kadıköy'de olacağız. Tüm yurttaşları gazetecileri yalnız olmadıklarını göstermeye çağırıyoruz.— Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 26, 2026
Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı hapiste…— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 26, 2026
Gazetecilere özgürlük!— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 26, 2026
İsmail Arı, Alican Uludağ, Pınar Gayıp, Merdan Yanardağ.. tutuklu tüm gazeteciler için..— hakkı özdal (@hakki_ozdal) March 26, 2026
"Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz.."— hakkı özdal (@hakki_ozdal) March 26, 2026
29 Mart 2026 Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy’de buluşuyoruz.— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 26, 2026
Demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, "Gazetecilere Özgürlük" demek için yürüyoruz.— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 26, 2026
Sesimizi birlikte yükseltelim.
"Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın."— Şule Aydın (@aydinsule1) March 26, 2026
bu pazar tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için yürüyoruz.— fırat (@firatfstk) March 26, 2026
sadece bizim katıldığımız değil, haber alma hakkını savunan herkesin katılması gereken bir yürüyüş.
bu sebeple de yaygınlaştırılması gerekiyor.— fırat (@firatfstk) March 26, 2026
Pazar 2'de Kadıköy'de buluşalım— Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 26, 2026
Gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ hapiste.— Elif Ilgaz (@elifilgaz) March 26, 2026
Pazar günü 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ndan yürüyoruz.
Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.
Gazetecilere özgürlük!— Elif Ilgaz (@elifilgaz) March 26, 2026
Pazar günü tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için yürüyoruz. Arkadaşlarımız gerçeği söylemekten milim geri adım atmadı.— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 26, 2026
Sıra gerçekleri duymak isteyenlerde. Herkesi bekliyoruz..— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 26, 2026
"Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın"— Burcu Uğur (@_BurcuUgur_) March 26, 2026
📢Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz!— ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 26, 2026
29 Mart Pazar günü 14.00'te gazetecilere "yalnız değilsin" diyen herkesi Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na bekliyoruz...— ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 26, 2026
Gençler, kadınlar, öğrenciler, ötekileştirilenler, işçiler, emekliler... Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.— Uğur Koç (@Ugurkoc_) March 26, 2026
Pazar günü haber yazanlar, haber olanlar ve haber okuyanlarla yan yana yürüyelim!— Uğur Koç (@Ugurkoc_) March 26, 2026
March 26, 2026
Sizi hiç yalnız bırakmayan gazeteci İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın yanında olmanızı istiyoruz. Halkımızı, 29 Mart pazar günü Kadıköy’e bekliyoruz. pic.twitter.com/sGzg6sqYit— Furkan Karabay (@karabayfurkan5) March 26, 2026
Gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve İsmail Arı için yürüyoruz… Gazetecilere özgürlük!— Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 26, 2026
29 Mart Pazar
Saat: 14.00
📍Kadıköy Moda - Mehmet Ayvalıtaş Parkı— Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 26, 2026
@drmyanardag @merdanyanardag , @alicanuludag ve @ismailari_ için özgürlük… #GazetecilereÖzgürlük #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/IJBSrurXMO— Evren Özalkuş (@evrenozalkus) March 26, 2026
GAZETECİLER HALKLA YÜRÜYECEK— Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) March 26, 2026
📌Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz!
29 Mart Pazar günü, saat 14.00'te gazetecilere "yalnız değilsin" diyen herkesi Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na bekliyoruz: "Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de bizi yalnız bırakmayın."— Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) March 26, 2026
Haber yazanlar, haberdar olmak isteyenler bir araya gelelim:— Filiz Gazi (@filizgazi) March 26, 2026
29 Mart Pazar günü Kadıköy'de,
demokrasiye ve basın özgürlüğüne
sahip çıkmak, "Gazetecilere özgürlük" demek için yürüyoruz.— Filiz Gazi (@filizgazi) March 26, 2026