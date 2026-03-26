Gazetecilerden Kadıköy’de yürüyüş çağrısı: Sevgili halkımız, bizi yalnız bırakmayın

Gazetecilerin tutuklanmasına yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Meslektaşlarının tutuklanmasını kabul etmeyen gazeteciler, 29 Mart Pazar günü Kadıköy’de basın özgürlüğü ve haber alma hakkı için yürüyüş gerçekleştirecek. Kamuoyuna çağrıda bulunan gazeteciler, “Bugün Türkiye’de tehdit altında olan basın özgürlüğünün tek teminatı, halkın teslim olmayan iradesidir. Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” dedi.

  • 26.03.2026 17:20
  • Giriş: 26.03.2026 17:20
  • Güncelleme: 26.03.2026 18:07
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından gazetecilere dönük baskılar bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.

Ülkenin pek çok yerinde İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın tutuklu olmasını protesto eden yurttaşlar, “Gazetecilere özgürlük” talebinde bulundu.

Gazeteciler ise basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş çağrısı yaptı.

“Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” denildi.

29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşmak için yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada gazeteciler tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

