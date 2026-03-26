Gazetecilerden Kadıköy’de yürüyüş çağrısı: Sevgili halkımız, bizi yalnız bırakmayın

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından gazetecilere dönük baskılar bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.

Ülkenin pek çok yerinde İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın tutuklu olmasını protesto eden yurttaşlar, “Gazetecilere özgürlük” talebinde bulundu.

Gazeteciler ise basın özgürlüğüne yönelik baskıları ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş çağrısı yaptı.

“Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” denildi.

29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşmak için yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada gazeteciler tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ ve tutuklu tüm gazeteciler için pazar günü saat 14.00’te Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşuyoruz.

“Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.” pic.twitter.com/sJDIJnedn5 — Timur Soykan (@timursoykan) March 26, 2026

29 Mart Pazar günü saat 14.00’te demokrasiye, basın özgürlüğüne sahip çıkmak ve tutuklu meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep etmek için Kadıköy’de olacağız. Tüm yurttaşları gazetecileri yalnız olmadıklarını göstermeye çağırıyoruz. Gazeteciliğin sığınabileceği tek liman… pic.twitter.com/4jnyYVzMFq — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 26, 2026

Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı hapiste…

Gazetecilere özgürlük! pic.twitter.com/RLueqcs1rF — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 26, 2026

İsmail Arı, Alican Uludağ, Pınar Gayıp, Merdan Yanardağ.. tutuklu tüm gazeteciler için..

"Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz.." pic.twitter.com/Xs9GH4Uszb — hakkı özdal (@hakki_ozdal) March 26, 2026

29 Mart 2026 Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy’de buluşuyoruz.



Demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak, “Gazetecilere Özgürlük” demek için yürüyoruz.



Sesimizi birlikte yükseltelim. pic.twitter.com/QbjZCtTgL7 — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 26, 2026

“Sevgili halkımız size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık. Siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.” pic.twitter.com/PW3heNj5EP — Şule Aydın (@aydinsule1) March 26, 2026

bu pazar tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için yürüyoruz.

sadece bizim katıldığımız değil, haber alma hakkını savunan herkesin katılması gereken bir yürüyüş.

bu sebeple de yaygınlaştırılması gerekiyor. pic.twitter.com/0fQeykkKAn — fırat (@firatfstk) March 26, 2026

Gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ hapiste.



Pazar günü 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’ndan yürüyoruz.



Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.



Gazetecilere özgürlük! pic.twitter.com/krTh5O1cqZ — Elif Ilgaz (@elifilgaz) March 26, 2026

Pazar günü tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için yürüyoruz. Arkadaşlarımız gerçeği söylemekten milim geri adım atmadı.



Sıra gerçekleri duymak isteyenlerde. Herkesi bekliyoruz.. pic.twitter.com/9rEAVqBcZw — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 26, 2026

— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) March 26, 2026

"Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın" pic.twitter.com/kg9o8zxsoF — Burcu Uğur (@_BurcuUgur_) March 26, 2026

📢Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz!



⏬29 Mart Pazar günü 14.00’te gazetecilere “yalnız değilsin” diyen herkesi Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na bekliyoruz... pic.twitter.com/7DyFOI5aO2 — ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 26, 2026

Gençler, kadınlar, öğrenciler, ötekileştirilenler, işçiler, emekliler... Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de gazetecileri yalnız bırakmayın.



Pazar günü haber yazanlar, haber olanlar ve haber okuyanlarla yan yana yürüyelim! pic.twitter.com/8OycaSt9h7 — Uğur Koç (@Ugurkoc_) March 26, 2026

Sizi hiç yalnız bırakmayan gazeteci İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın yanında olmanızı istiyoruz. Halkımızı, 29 Mart pazar günü Kadıköy’e bekliyoruz. pic.twitter.com/sGzg6sqYit — Furkan Karabay (@karabayfurkan5) March 26, 2026

Gazeteciler Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve İsmail Arı için yürüyoruz… Gazetecilere özgürlük!



29 Mart Pazar

Saat: 14.00

📍Kadıköy Moda - Mehmet Ayvalıtaş Parkı pic.twitter.com/VOrHNqITlq — Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 26, 2026

GAZETECİLER HALKLA YÜRÜYECEK



📌Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz!



29 Mart Pazar günü, saat 14.00’te gazetecilere “yalnız değilsin” diyen herkesi Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na bekliyoruz: “Biz sizi hiç yalnız bırakmadık, siz de bizi yalnız bırakmayın.” pic.twitter.com/jCGVZJ7q2C — Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) March 26, 2026