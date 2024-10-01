Gazetecilerden, kendilerini tehdit eden Devlet Bahçeli'ye cevap

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, gazetecileri tehdit eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ağırel, "Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız" derken dünkü duruşmada Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı'nın da kendilerini tehdit ettiğini hatırlattı.

Bahçeli'ye "MHP Lideri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor?" şeklinde seslenen Ağırel, "Tehditler, hedef göstermeler ise bize vız gelir tırıs gider!" ifadesini kullandı.

Biz gazeteciyiz.

Sorgulamak bizim doğamız.

Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız.



Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli’nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Dün mahkemeye Sinan Ateş’i katledenlerin yargılamasını… pic.twitter.com/RK44uOCJvA — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 1, 2024

Bahçeli'nin hedef gösterdiği bir başka gazeteci Barış Pehlivan da "Dört soytarı muhabirden” biriyim. Kayda geçsin" diyerek Halk TV'de yayınlanan programın ismiyle yanıt verdi.

“Dört soytarı muhabirden” biriyim.

Kayda geçsin 👇🏼 pic.twitter.com/BSMj5JQJ8i — Barış Pehlivan (@barispehlivan) October 1, 2024

Programın sunucu Şule Aydın da Pehlivan'ın tweet'ini yeniden paylaştı.

mahiroğlu:

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Bahçeli'nin Halk TV'ye yönelik tehdidine sosyal medyadan yanıt verdi.

"Kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez, had bildirmeye kalkışamaz" diyen Mahiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV’nin, yayın hayatına başladığı günden itibaren doğru habercilik yapmaktan başka amacı olmamıştır. Düşünsel dünyasıyla ters görüşte olsa bile; haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe uğramış herkesin yanında yer almış, haberin namusunu düşünerek yayın yapmıştır.

Kimse Halk TV yönetiminin ülkeye bağlılığını, gerçeğe olan sadakatini sorgulayamaz, parmak sallayamaz, tehdit edemez, had bildirmeye kalkışamaz.

Daha demokratik, daha özgür bir ülke idealimizden asla geri adım atmayız. Halk TV, ekran önü ve ekran arkasındaki emekçileriyle bir bütündür ve özgür bir mecradır.

Halk TV doğru haberleri olduğu gibi halkına aktarma sorumluluğundan geri adım atmayacaktır."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Sinan Ateş suikastıyla ilgili haber yapan gazetecileri, "Halk TV ve CHP, Ayağınızı denk alın. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" sözleriyle tehdit etmişti.