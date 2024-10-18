Gazetecilerden ücret ve hak talebiyle 3 günlük eylem çağrısı

HABER MERKEZİ

Gazeteciler, AKP iktidarında günden güne artan baskı, sansür, soruşturma ve gözaltıların yanı sıra düşük ücret, hak kaybı, güvencesiz çalıştırılma, mesleğin itibarsızlaştırılması ve emek hırsızlığına karşı eylem kararı aldı.

Zonguldak'ta çoğunluğu yerel gazeteler olmak üzere çok sayıda gazeteci, itibarsızlaştırmaya, güvencesiz çalıştırılmaya ve sansüre karşı mücadele çağrısı yaptı.

Madenci Anıtı önünde 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan eylemde, gazeteciler, çalışma koşullarına dair taleplerini dile getirecek.

YEREL GAZETELERE DESTEĞİN ARTIRILMASI TALEBİ

Eylem çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan gazeteciler, özellikle asgari ücretle çalışan meslektaşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmeyi hedefliyor.

Gazetecilerin talepleri arasında Basın İlan Kurumu'nun yerel gazetelere daha fazla destek verilmesi de yer alıyor.

Açıklamada, güvencesiz çalışma koşulları ve sansüre de vurgu yapan gazetecilere demokratik kitle örgütlerinin de destek vermesi bekleniyor.